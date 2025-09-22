Демидов Игорь Игоревич
мужской, родился 1934
ОтецДемидов Игорь Игоревич1905 г.р.
Дети
Демидов Александр ИгоревичНеизвестно г.р.
Демидов Георгий ИгоревичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Демидов Игорь Игоревич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Александр Игоревич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана