Карамышева (Толстая) Екатерина Ивановна
женский, родилась 1716, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла Неизвестно
МатьТолстая (Ртищева) Прасковья Михайловна1690 г.р.
ОтецТолстой Иван Петрович1685 г.р.
Супруги
Карамышев Пётр Фёдорович1745 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно