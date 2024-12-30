Карамышева (Толстая) Екатерина Ивановна 1716 — найти родственников по фамилии на Familio

Карамышева (Толстая) Екатерина Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1716, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла Неизвестно

Мать
Толстая (Ртищева) Прасковья Михайловна1690 г.р.
Отец
Толстой Иван Петрович1685 г.р.
Супруги
Карамышев Пётр Фёдорович1745 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Толстой Иван Петрович

Мать: Толстая (Ртищева) Прасковья Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карамышев Пётр Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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