Олив Андрей Михайлович 25.12.1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Олив Андрей Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.12.1912

умер Неизвестно, город Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика

Отец
Олив Михаил Сергеевич10.05.1881 г.р.
Мать
Олив (Харитоненко) Елена Павловна03.03.1879 г.р.
Дети
Олив Шуазель ЭленНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912

Отец: Олив Михаил Сергеевич

Мать: Олив (Харитоненко) Елена Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олив Шуазель Элен

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
город Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.