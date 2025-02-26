Олив Андрей Михайлович
мужской, родился 25.12.1912
умер Неизвестно, город Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика
ОтецОлив Михаил Сергеевич10.05.1881 г.р.
МатьОлив (Харитоненко) Елена Павловна03.03.1879 г.р.
Дети
Олив Шуазель ЭленНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олив Шуазель Элен
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
город Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика