Валеева София Тимуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева София Тимуровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.2017

Отец: не указан

Мать: Шиверова Оксана Владимировна

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