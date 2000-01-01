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Тюнин Афанасий Аникаевич
Тюнин Афанасий Аникаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1811
Дата смерти
1842
Пол
Мужской
Отец
Тюнин Аникай
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец:
Тюнин Аникай
Мать: не указана
Смерть
1842
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