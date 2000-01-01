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Тюнин Афанасий Аникаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Тюнин Аникай

Мать: не указана

Смерть
1842
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