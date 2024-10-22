Данилина Марфа Петровна 1 жена Герасима
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Петр Мефодьевич
Мать: Матрона Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1832 ст.
Дочь: Серягина (Данилина) Февронья Герасимовна
Отец ребёнка: Данилин Герасим Данилович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Данилин Герасим Данилович
Смерть
До 1850