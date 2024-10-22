Данилина Марфа Петровна 1 жена Герасима 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Данилина Марфа Петровна 1 жена Герасима

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1798

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Петр Мефодьевич

Мать: Матрона Яковлевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилин Герасим Данилович

Рождение ребёнка
20.06.1832 ст.

Дочь: Серягина (Данилина) Февронья Герасимовна

Отец ребёнка: Данилин Герасим Данилович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Данилин Петр Герасимович

Отец ребёнка: Данилин Герасим Данилович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1850
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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