? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Варвара Иудина

Отец ребёнка: Иуда Никифоров

Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: Агафия Юдина

Отец ребёнка: Иуда Никифоров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марфа Иудина

Отец ребёнка: Иуда Никифоров

Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Николай Иудин

Отец ребёнка: Иуда Никифоров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Юдина

Отец ребёнка: Иуда Никифоров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close