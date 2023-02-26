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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Варвара Иудина
Отец ребёнка: Иуда Никифоров
Рождение ребёнка
До 1808
Дочь: Агафия Юдина
Отец ребёнка: Иуда Никифоров
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марфа Иудина
Отец ребёнка: Иуда Никифоров
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Николай Иудин
Отец ребёнка: Иуда Никифоров
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Юдина
Отец ребёнка: Иуда Никифоров