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(Бучнева) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бучневъ Карпъ

Мать: Бучнева Анисья Петрова

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