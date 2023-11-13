Уваров Юрий Александрович
мужской, родился 19.02.1953, г. Танджунгпинанг, Кепулауан-Риау, Республика Индонезия
ОтецУваров Александр Игоревич14.08.1905 г.р.
МатьУварова (Танджунг Пинанг) РоханаНеизвестно г.р.
Супруги
Уварова (Индра Сари) Тиана Ратна Асри Нур Кусума01.07.1955 г.р.
Дети
Уварова Ваня Антония Перуча08.12.1979 г.р.
Уваров СергейОколо 1982 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1953
г. Танджунгпинанг, Кепулауан-Риау, Республика Индонезия
Бракосочетание
05.08.1979
Рождение ребёнка
08.12.1979
Дочь: Уварова Ваня Антония Перуча
Мать ребёнка: Уварова (Индра Сари) Тиана Ратна Асри Нур Кусума
г. Бандунг, Западная Ява, Республика Индонезия
Рождение ребёнка
Около 1982
Сын: Уваров Сергей
Мать ребёнка: Уварова (Индра Сари) Тиана Ратна Асри Нур Кусума
Рождение ребёнка
Около 1985
Дочь: Уварова Наталья
Мать ребёнка: Уварова (Индра Сари) Тиана Ратна Асри Нур Кусума