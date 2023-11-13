Уваров Юрий Александрович 19.02.1953 — найти родственников по фамилии на Familio

Уваров Юрий Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.02.1953, г. Танджунгпинанг, Кепулауан-Риау, Республика Индонезия

Отец
Уваров Александр Игоревич14.08.1905 г.р.
Мать
Уварова (Танджунг Пинанг) РоханаНеизвестно г.р.
Супруги
Уварова (Индра Сари) Тиана Ратна Асри Нур Кусума01.07.1955 г.р.
Дети
Уварова Ваня Антония Перуча08.12.1979 г.р.
Уваров СергейОколо 1982 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1953

Отец: Уваров Александр Игоревич

Мать: Уварова (Танджунг Пинанг) Рохана

г. Танджунгпинанг, Кепулауан-Риау, Республика Индонезия

Бракосочетание
05.08.1979

Жена: Уварова (Индра Сари) Тиана Ратна Асри Нур Кусума

Рождение ребёнка
08.12.1979

Дочь: Уварова Ваня Антония Перуча

Мать ребёнка: Уварова (Индра Сари) Тиана Ратна Асри Нур Кусума

г. Бандунг, Западная Ява, Республика Индонезия

Рождение ребёнка
Около 1982

Сын: Уваров Сергей

Мать ребёнка: Уварова (Индра Сари) Тиана Ратна Асри Нур Кусума

Рождение ребёнка
Около 1985

Дочь: Уварова Наталья

Мать ребёнка: Уварова (Индра Сари) Тиана Ратна Асри Нур Кусума

Мы используем куки для улучшения работы сайта.