Солоха Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1917
Сын: Солоха Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Гребенник Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Солоха Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Гребенник Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край