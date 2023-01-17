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Солоха Дмитрий Иванович

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Место рождения

Валки, Харківська область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
29.04.1917

Сын: Солоха Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Гребенник Мария Николаевна

Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Солоха Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Гребенник Мария Николаевна

Валки, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенник Мария Николаевна

Смерть
1920
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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