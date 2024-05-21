Голик Никита Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГолик Никита Григорьевич

Голик Никита Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенник (Голик) Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Голик (Кошарная) N Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голик (Кошарная) N Петровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Голик Василий Никитич

Мать ребёнка: Голик (Кошарная) N Петровна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Голик Алексей Никитич

Мать ребёнка: Голик (Кошарная) N Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.