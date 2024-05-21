Голик Никита Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребенник (Голик) Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Голик (Кошарная) N Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Голик (Кошарная) N Петровна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Голик (Кошарная) N Петровна
Смерть
Неизвестно