Левашов Александр Иванович 13.08.1739 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левашов Александр Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.08.1739

умер 07.12.1811

Супруги
Левашова (Грушецкая) Екатерина Владимировна?.04.1750 г.р.
Дети
Левашов Иван Александрович1769 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1768

Жена: Левашова (Грушецкая) Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Левашов Иван Александрович

Мать ребёнка: Левашова (Грушецкая) Екатерина Владимировна

Смерть
07.12.1811

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