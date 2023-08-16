Левашов Александр Иванович
мужской, родился 13.08.1739
умер 07.12.1811
Супруги
Левашова (Грушецкая) Екатерина Владимировна?.04.1750 г.р.
Дети
Левашов Иван Александрович1769 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1768
Рождение ребёнка
1769
Сын: Левашов Иван Александрович
Мать ребёнка: Левашова (Грушецкая) Екатерина Владимировна
Смерть
07.12.1811