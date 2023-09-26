Наволокова Мелания Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наволокова Мелания Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1909 ст.

Сын: Наволоков Кирилл Терентьевич

Отец ребёнка: Наволоков Терентий Герасимович

Озёрное, Харківська область
Место жительства
Около 1909 ст.
Озёрное, Харківська область
Рождение ребёнка
14.06.1914 ст.

Дочь: Наволокова Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Наволоков Терентий Герасимович

Озёрное, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наволоков Терентий Герасимович

Смерть
Неизвестно
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