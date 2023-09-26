Наволокова Мелания Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.1909 ст.
Сын: Наволоков Кирилл Терентьевич
Отец ребёнка: Наволоков Терентий Герасимович
Место жительства
Около 1909 ст.
Рождение ребёнка
14.06.1914 ст.
Дочь: Наволокова Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Наволоков Терентий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно