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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Никифор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Семёнов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787
Сын: Леон Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Семёнов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1788
Сын: Матвей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Семёнов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Прокофий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Семёнов