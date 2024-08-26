Остапенко Алексей Сидорович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Остапенко Сидор Павлович
Мать: Остапенко Наталья
Бракосочетание
01.11.1836 ст.
Жених ошибочно записан как Алексей Сидоров Бижка
Рождение ребёнка
1839
Сын: Остапенко Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Остапенко (Безкоровайная) Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Остапенко Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Остапенко (Безкоровайная) Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Остапенко Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Остапенко (Безкоровайная) Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Остапенко Иосиф Алексеевич
Мать ребёнка: Остапенко (Безкоровайная) Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Остапенко Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Остапенко (Безкоровайная) Евдокия Ефимовна
Смерть
После 1850