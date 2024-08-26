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Остапенко Алексей Сидорович

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Остапенко Сидор Павлович

Мать: Остапенко Наталья

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
01.11.1836 ст.

Жена: Остапенко (Безкоровайная) Евдокия Ефимовна

Криски, Чернігівська область
Жених ошибочно записан как Алексей Сидоров Бижка
Рождение ребёнка
1839

Сын: Остапенко Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Остапенко (Безкоровайная) Евдокия Ефимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Остапенко Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Остапенко (Безкоровайная) Евдокия Ефимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Остапенко Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Остапенко (Безкоровайная) Евдокия Ефимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Остапенко Иосиф Алексеевич

Мать ребёнка: Остапенко (Безкоровайная) Евдокия Ефимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Остапенко Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Остапенко (Безкоровайная) Евдокия Ефимовна

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1850
Криски, Чернігівська область

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