Марфа Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Титова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агафия Иванова

Отец ребёнка: Иван Парфенов

д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1820

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Парфенов

д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823

Сын: Борис Иванов

Отец ребёнка: Иван Парфенов

д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Феодосия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Парфенов

Смерть
Неизвестно
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