Марфа Титова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агафия Иванова
Отец ребёнка: Иван Парфенов
д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1820
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Парфенов
д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Сын: Борис Иванов
Отец ребёнка: Иван Парфенов
д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Феодосия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Парфенов
Смерть
Неизвестно