Молдавская Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболотная (Молдавская) Августина Ивановна
Отец ребёнка: Молдавский Иван Климович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутакова (Молдавская) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Молдавский Иван Климович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молдавский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Молдавский Иван Климович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молдавский Инокентий Иванович
Отец ребёнка: Молдавский Иван Климович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молдавский Иван маленький Иванович
Отец ребёнка: Молдавский Иван Климович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молдавский Иван большой Иванович
Отец ребёнка: Молдавский Иван Климович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Молдавский Иван Климович
Гужиры, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
07.07.1909
Дочь: Осколкова (Молдавская) Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Молдавский Иван Климович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно