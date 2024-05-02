Молдавская Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молдавская Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболотная (Молдавская) Августина Ивановна

Отец ребёнка: Молдавский Иван Климович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутакова (Молдавская) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Молдавский Иван Климович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молдавский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Молдавский Иван Климович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молдавский Инокентий Иванович

Отец ребёнка: Молдавский Иван Климович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молдавский Иван маленький Иванович

Отец ребёнка: Молдавский Иван Климович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молдавский Иван большой Иванович

Отец ребёнка: Молдавский Иван Климович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молдавский Иван Климович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Молдавский Марк Иванович

Отец ребёнка: Молдавский Иван Климович

Гужиры, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
07.07.1909

Дочь: Осколкова (Молдавская) Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Молдавский Иван Климович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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