Тупицына (Алексеева) Екатерина Капитоновна
Место рождения
Дата рождения24.11.1903
Дата смерти01.09.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1903
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
08.11.1925
Сын: Тупицын Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Тупицын Михаил Федорович
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дуданец Нина Михайловна
Отец ребёнка: Тупицын Михаил Федорович
Смерть
01.09.1988
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область