Тупицына (Алексеева) Екатерина Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына (Алексеева) Екатерина Капитоновна

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Место рождения

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

24.11.1903

Дата смерти

01.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1903

Отец: Алексеев Капитон Данилович

Мать: Алексеева Мария Федоровна

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
1923

Муж: Тупицын Михаил Федорович

Рождение ребёнка
08.11.1925

Сын: Тупицын Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Тупицын Михаил Федорович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дуданец Нина Михайловна

Отец ребёнка: Тупицын Михаил Федорович

Смерть
01.09.1988
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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