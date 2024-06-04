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Степан Алексеев

Место рождения

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Около 1685 г.р.

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Алексей Ильин

Мать: Маланья Ларионова

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Ермолаева

Работа или профессия
Неизвестно
дворцовый крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
1743

Сын: Петр Степанов

Мать ребёнка: Мавра Ермолаева

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Акулина Степанова

Мать ребёнка: Мавра Ермолаева

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Василиса Степанова

Мать ребёнка: Мавра Ермолаева

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Смерть
После 1762

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