Степан Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Алексей Ильин
Мать: Маланья Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Ермолаева
Работа или профессия
Неизвестно
дворцовый крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Сын: Петр Степанов
Мать ребёнка: Мавра Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Акулина Степанова
Мать ребёнка: Мавра Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Василиса Степанова
Мать ребёнка: Мавра Ермолаева
Смерть
После 1762