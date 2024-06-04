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Мавра Ермолаева

Место рождения

село Сухой реки, Дворцовое село Борисоглебское с деревнями, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
1743

Сын: Петр Степанов

Отец ребёнка: Степан Алексеев

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Акулина Степанова

Отец ребёнка: Степан Алексеев

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Василиса Степанова

Отец ребёнка: Степан Алексеев

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Смерть
После 1762

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