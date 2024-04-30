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Волкова Наталья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Андрей Дмитриевич

Плотниковы и Полтановы
Место жительства
Неизвестно
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Волкова) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Волков Андрей Дмитриевич

Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1812

Сын: Волков Яков Андреевич

Отец ребёнка: Волков Андрей Дмитриевич

Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1813

Сын: Волков Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Волков Андрей Дмитриевич

Плотниковы и Полтановы
Смерть
Неизвестно

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