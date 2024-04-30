Волкова Наталья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Плотниковы и Полтановы
Место жительства
Неизвестно
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Волкова) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Волков Андрей Дмитриевич
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Волков Андрей Дмитриевич
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Волков Андрей Дмитриевич
Плотниковы и Полтановы
Смерть
Неизвестно