Бекетов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения15.06.1931
Дата смерти19.07.2002
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1931
Свидетельство о рождении БЭ № 391415 от 03.12.1954г. Выдано Бюро ЗАГС Усть-Пристанского района Алтайского края. Запись № 80 от 03.12.1954г.
Рождение ребёнка
31.03.1951
Дочь: Захарова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Бекетова Александра Алексеевна
Свидетельство о рождении БЮ № 534670 от 17.04.1951г. Романовским с/советом Усть-Пристанского района Алтайского края. Запись № 15. В дате рождения указано 02.04.1951г. Реальная дата рождения - 31.03.19... Показать все
Бракосочетание
27.12.1954
Свидетельство о браке БЮ № 215256, выдан 27.12.1954г. Исполнительный комитет Романовского сельского совета депутатов трудящихся Усть-Пристанского р-на Алткрая. Запись № 22 от 27.12.1954г.
Рождение ребёнка
11.09.1955
Дочь: Машкова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Бекетова Александра Алексеевна
Свидетельство о рождении БЭ № 508288 от 05.10.1955г. выдано Бюро ЗАГС Усть-Пристанского района Алтайского края. Запись № 180 от 05.10.1955г.
Рождение ребёнка
05.12.1960
Сын: Бекетов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Бекетова Александра Алексеевна
Смерть
19.07.2002
Свидетельство о смерти I-ТО № 552181 от 22.07.2002г. Выдано Администрацией села Усть-Пристань. Запись № 68 от 19.07.2002г.