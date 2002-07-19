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Бекетов Николай Петрович

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Место рождения

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.06.1931

Дата смерти

19.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1931

Отец: Бекетов Петр Никонорович

Мать: Бекетова Наталья Евтеевна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Свидетельство о рождении БЭ № 391415 от 03.12.1954г. Выдано Бюро ЗАГС Усть-Пристанского района Алтайского края. Запись № 80 от 03.12.1954г.
Рождение ребёнка
31.03.1951

Дочь: Захарова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Бекетова Александра Алексеевна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Свидетельство о рождении БЮ № 534670 от 17.04.1951г. Романовским с/советом Усть-Пристанского района Алтайского края. Запись № 15. В дате рождения указано 02.04.1951г. Реальная дата рождения - 31.03.19... Показать все
Бракосочетание
27.12.1954

Жена: Бекетова Александра Алексеевна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Свидетельство о браке БЮ № 215256, выдан 27.12.1954г. Исполнительный комитет Романовского сельского совета депутатов трудящихся Усть-Пристанского р-на Алткрая. Запись № 22 от 27.12.1954г.
Рождение ребёнка
11.09.1955

Дочь: Машкова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Бекетова Александра Алексеевна

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Свидетельство о рождении БЭ № 508288 от 05.10.1955г. выдано Бюро ЗАГС Усть-Пристанского района Алтайского края. Запись № 180 от 05.10.1955г.
Рождение ребёнка
05.12.1960

Сын: Бекетов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Бекетова Александра Алексеевна

Смерть
19.07.2002
Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Свидетельство о смерти I-ТО № 552181 от 22.07.2002г. Выдано Администрацией села Усть-Пристань. Запись № 68 от 19.07.2002г.
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