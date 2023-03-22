Бекетов Петр Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1931
Мать ребёнка: Бекетова Наталья Евтеевна
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Свидетельство о рождении БЭ № 391415 от 03.12.1954г. Выдано Бюро ЗАГС Усть-Пристанского района Алтайского края. Запись № 80 от 03.12.1954г.
Смерть
Неизвестно