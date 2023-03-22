Бекетов Петр Никонорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекетов Петр Никонорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1931

Сын: Бекетов Николай Петрович

Мать ребёнка: Бекетова Наталья Евтеевна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Свидетельство о рождении БЭ № 391415 от 03.12.1954г. Выдано Бюро ЗАГС Усть-Пристанского района Алтайского края. Запись № 80 от 03.12.1954г.
Смерть
Неизвестно
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