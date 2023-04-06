Березина Анастасия (Андреева)
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.06.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1893
Дочь: Ульяния Сергеева
Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев
Рождение ребёнка
26.10.1895
Сын: Березин Иван Сергеев
Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев
Рождение ребёнка
03.06.1898
Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев
Рождение ребёнка
20.10.1899
Сын: Березин Яков Сергеев
Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев
Рождение ребёнка
09.08.1902
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Васса Сергеева
Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев
Рождение ребёнка
02.03.1913
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анисия Сергеева
Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев
Рождение ребёнка
25.08.1915
Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев
Смерть
Неизвестно