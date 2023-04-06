Березина Анастасия (Андреева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Анастасия (Андреева)

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.06.1891

Муж: Березин Сергей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1893

Дочь: Ульяния Сергеева

Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1895

Сын: Березин Иван Сергеев

Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1898

Сын: Березин Илларион Сергеев

Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1899

Сын: Березин Яков Сергеев

Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1902

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Васса Сергеева

Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев

Рождение ребёнка
02.03.1913

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анисия Сергеева

Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев

Рождение ребёнка
25.08.1915

Сын: Березин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Березин Сергей Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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