Балашова (Левашова) Александра Васильевна 13.01.1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Балашова (Левашова) Александра Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.01.1822, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 11.11.1880

Отец
Левашов Василий (Карташёв) Васильевич10.10.1783 г.р.
Мать
Левашова (Мятлева) Екатерина Петровна26.11.1800 г.р.
Супруги
Балашов Александр Александрович07.04.1812 г.р.
Дети
Балашов Пётр Александрович03.06.1847 г.р.
Балашов Александр Александрович11.06.1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1822

Отец: Левашов Василий (Карташёв) Васильевич

Мать: Левашова (Мятлева) Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.643. с. 55.

Бракосочетание
23.05.1843

Муж: Балашов Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.659. с. 673. Метрические книги Пантелеймоновской церкви.

Рождение ребёнка
03.06.1847

Сын: Балашов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Балашов Александр Александрович

Рождение ребёнка
11.06.1848

Сын: Балашов Александр Александрович

Отец ребёнка: Балашов Александр Александрович

Рождение ребёнка
29.03.1852

Дочь: Балашова Елена Александровна

Отец ребёнка: Балашов Александр Александрович

Смерть
11.11.1880

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