Балашова (Левашова) Александра Васильевна
женский, родилась 13.01.1822, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 11.11.1880
ОтецЛевашов Василий (Карташёв) Васильевич10.10.1783 г.р.
МатьЛевашова (Мятлева) Екатерина Петровна26.11.1800 г.р.
Супруги
Балашов Александр Александрович07.04.1812 г.р.
Дети
Балашов Пётр Александрович03.06.1847 г.р.
Балашов Александр Александрович11.06.1848 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
13.01.1822
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
23.05.1843
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.06.1847
Сын: Балашов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Балашов Александр Александрович
Рождение ребёнка
11.06.1848
Сын: Балашов Александр Александрович
Отец ребёнка: Балашов Александр Александрович
Рождение ребёнка
29.03.1852
Дочь: Балашова Елена Александровна
Отец ребёнка: Балашов Александр Александрович
Смерть
11.11.1880
ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.643. с. 55.