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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Москалев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Москалев Дмитрий Егорович

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Москалев Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Москалев Дмитрий Егорович

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Москалев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Москалев Дмитрий Егорович

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Белоусова Мария Москалева

Отец ребёнка: Москалев Дмитрий Егорович

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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