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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Москалев Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Москалев Гавриил Дмитриевич
Отец ребёнка: Москалев Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Москалев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Москалев Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Белоусова Мария Москалева
Отец ребёнка: Москалев Дмитрий Егорович