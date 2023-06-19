Москалев Дмитрий Егорович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти27.07.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1878
Сын: Москалев Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1880
Сын: Москалев Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Белоусова Мария Москалева
Мать ребёнка: ?
Смерть
27.07.1907