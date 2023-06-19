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Москалев Дмитрий Егорович

Место рождения

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

27.07.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Москалев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Москалев Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Москалев Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Белоусова Мария Москалева

Мать ребёнка: ?

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.07.1907
Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область