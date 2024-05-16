Зеленцова (Макшанцева) Мария 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зеленцова (Макшанцева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Макшанцев Петр Гаврилович

Мать: Макшанцева (Морозова) Александра Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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