Бородина (Ценёва - Цынева) Ксения Евсиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Ценёва - Цынева) Ксения Евсиевна

Место рождения

Саклово, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Вычислено 1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867 ст.

Отец: Ценев Евсий Степанович

Мать: не указана

Саклово, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1884 ст.

Муж: Бородин Алексей Афанасьевич

Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Жених - деревни Нижний Козьмяш крестьянин, 20 лет 1 браком православный Невеста - деревни Сакловой (Бирский уезд) крестьянская дочь девица, 16 лет 1 браком, православная В поручителях по невесте родст... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1885 ст.

Сын: Бородин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
повт 15/IX-34, 9/I-36, I/IV-44 Источник: Ф 719 Оп 8 Д 787 № 65м
Рождение ребёнка
21.03.1887 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - сестра родителю девица Дарья Источник: Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 794 стр__ № 64ж
Рождение ребёнка
13.11.1888 ст.

Сын: Бородин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
повт 13/V-37 Вятской губ. Сарап. уезда Мостовинской волости дер Куюки крестьянин Алексей Афанасьевич Бородин и з/жена Ксения Евсиевна, оба справосл Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 794 №220м стр 241 скана
Рождение ребёнка
02.06.1890 ст.

Сын: Бородин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 д 803 стр 184 №85м
Рождение ребёнка
12.11.1891 ст.

Дочь: Алексеева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.09.1893 ст.

Сын: Бородин Стефан Алексеевич

Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Восприемник
19.05.1894 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В у Ефросиньи Яковлевны Бородиной Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 817 стр ___№ 103ж
Рождение ребёнка
25.11.1894 ст.

Сын: Бородин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.04.1896 ст.

Сын: Бородин Иван - Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Сын: Бородин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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