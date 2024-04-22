Бородина (Ценёва - Цынева) Ксения Евсиевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1867 ст.
Отец: Ценев Евсий Степанович
Бракосочетание
03.02.1884 ст.
Жених - деревни Нижний Козьмяш крестьянин, 20 лет 1 браком православный Невеста - деревни Сакловой (Бирский уезд) крестьянская дочь девица, 16 лет 1 браком, православная В поручителях по невесте родст... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1885 ст.
Сын: Бородин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич
повт 15/IX-34, 9/I-36, I/IV-44 Источник: Ф 719 Оп 8 Д 787 № 65м
Рождение ребёнка
21.03.1887 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич
В - сестра родителю девица Дарья Источник: Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 794 стр__ № 64ж
Рождение ребёнка
13.11.1888 ст.
Сын: Бородин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич
повт 13/V-37 Вятской губ. Сарап. уезда Мостовинской волости дер Куюки крестьянин Алексей Афанасьевич Бородин и з/жена Ксения Евсиевна, оба справосл Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 794 №220м стр 241 скана
Рождение ребёнка
02.06.1890 ст.
Сын: Бородин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 д 803 стр 184 №85м
Рождение ребёнка
12.11.1891 ст.
Дочь: Алексеева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.09.1893 ст.
Сын: Бородин Стефан Алексеевич
Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич
Восприемник
19.05.1894 ст.
В у Ефросиньи Яковлевны Бородиной Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 817 стр ___№ 103ж
Рождение ребёнка
25.11.1894 ст.
Сын: Бородин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.04.1896 ст.
Сын: Бородин Иван - Иоанн Алексеевич
Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Сын: Бородин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Бородин Алексей Афанасьевич
Смерть
Неизвестно