Леонтьева (Хелениус) Екатерина Карловна
женский, родилась Около 1850
умерла Неизвестно
Супруги
Леонтьев Николай Владимирович07.12.1845 г.р.
Дети
Сосыкина (Леонтьева) Екатерина Николаевна19.12.1876 г.р.
Абаза (Леонтьева) Софья Николаевна30.12.1877 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1876
Дочь: Сосыкина (Леонтьева) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Леонтьев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
30.12.1877
Дочь: Абаза (Леонтьева) Софья Николаевна
Отец ребёнка: Леонтьев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
03.05.1881
Сын: Леонтьев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Леонтьев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
28.10.1883
Дочь: Точилина (Леонтьева) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Леонтьев Николай Владимирович
Смерть
Неизвестно