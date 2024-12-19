Леонтьева (Хелениус) Екатерина Карловна Около 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Леонтьева (Хелениус) Екатерина Карловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1850

умерла Неизвестно

Супруги
Леонтьев Николай Владимирович07.12.1845 г.р.
Дети
Сосыкина (Леонтьева) Екатерина Николаевна19.12.1876 г.р.
Абаза (Леонтьева) Софья Николаевна30.12.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
19.12.1876

Дочь: Сосыкина (Леонтьева) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Леонтьев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
30.12.1877

Дочь: Абаза (Леонтьева) Софья Николаевна

Отец ребёнка: Леонтьев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
03.05.1881

Сын: Леонтьев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Леонтьев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
28.10.1883

Дочь: Точилина (Леонтьева) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Леонтьев Николай Владимирович

Смерть
Неизвестно

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