Гобузов Петр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГобузов Петр

Гобузов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Алексей Петрович

Мать ребёнка: Шалагина (Из Дубровки Вд. Гобузова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шалагина (Из Дубровки Вд. Гобузова) Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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