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Сколков Иоанн Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1917

Отец: Сколков Тимофей Иванович

Мать: Сколкова Параскева Васильевна

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