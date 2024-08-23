Елясина Наталья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти01.02.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 1924
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Елясина) Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Елясин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
20.10.1927
Дочь: (Елясина) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Елясин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
16.05.1929
Сын: Елясин Аркадий Михайлович
Отец ребёнка: Елясин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1931
Сын: Елясин Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Елясин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
03.01.1933
Отец ребёнка: Елясин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елясин Михаил Васильевич
Смерть
01.02.1977
Похороны
Неизвестно