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Елясина Наталья Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

01.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 1924

Муж: Елясин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Елясина) Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Елясин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
20.10.1927

Дочь: (Елясина) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Елясин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
16.05.1929

Сын: Елясин Аркадий Михайлович

Отец ребёнка: Елясин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
07.04.1931

Сын: Елясин Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Елясин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
03.01.1933

Сын: Елясин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Елясин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елясин Михаил Васильевич

Смерть
01.02.1977
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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