Горбачев Георгий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1923
Отец: Горбачев Ефим
Мать: Горбачева Фаина
Рождение ребёнка
27.11.1947
Дочь: Горбачева Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Полянская Анна Степановна
Рождение ребёнка
12.03.1952
Сын: Горбачев Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Полянская Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно