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Горбачев Георгий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1923

Отец: Горбачев Ефим

Мать: Горбачева Фаина

Рождение ребёнка
27.11.1947

Дочь: Горбачева Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: Полянская Анна Степановна

Рождение ребёнка
12.03.1952

Сын: Горбачев Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Полянская Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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