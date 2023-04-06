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Ломакинъ Степанъ

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Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Ломакинъ Дмитрий

Мать: $8

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ломакинъ Василий

Мать ребёнка: Ломакина Ховронья

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Ломакина Ховронья

Дурасовка
Рождение ребёнка
1795

Сын: Ломакинъ Иванъ

Мать ребёнка: Ломакина Ховронья

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломакина Ховронья

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