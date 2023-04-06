Ломакинъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Ломакинъ Дмитрий
Мать: $8
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ломакинъ Василий
Мать ребёнка: Ломакина Ховронья
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Ломакина Ховронья
Дурасовка
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ломакинъ Иванъ
Мать ребёнка: Ломакина Ховронья
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ломакина Ховронья