(Ломакина) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ломакина) Настасья

(Ломакина) Настасья

avatar

Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1793

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Ломакинъ Степанъ

Мать: Ломакина Ховронья

Дурасовка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close