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Комаров Петр Михайлович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Комаров Михаил Иванович

Мать: Комарова (Рябова) Наталья Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-40об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова (Варенцова) Марья Герасимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-156л
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мухина (Комарова) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Комарова (Варенцова) Марья Герасимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-156л
Рождение ребёнка
1844

Сын: Комаров Иван Петрович

Мать ребёнка: Комарова (Варенцова) Марья Герасимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-155об
Рождение ребёнка
1852

Сын: Комаров Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Комарова (Варенцова) Марья Герасимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-155об
Рождение ребёнка
1854

Сын: Комаров Игнатий Петрович

Мать ребёнка: Комарова (Варенцова) Марья Герасимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-155об
Смерть
Неизвестно

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