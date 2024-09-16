Комаров Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
ГАСО, 24-25-330-40об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-156л
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мухина (Комарова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Комарова (Варенцова) Марья Герасимовна
ГАСО, 179-1-213-156л
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Комарова (Варенцова) Марья Герасимовна
ГАСО, 179-1-213-155об
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Комарова (Варенцова) Марья Герасимовна
ГАСО, 179-1-213-155об
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Комарова (Варенцова) Марья Герасимовна
ГАСО, 179-1-213-155об
Смерть
Неизвестно