Козаков Григорий Александрович 01.07.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козаков Григорий Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.07.1901, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 17.10.1974, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Козаков Александр Александрович21.05.1867 г.р.
Мать
Козакова (Толстая) Анна Николаевна30.01.1878 г.р.
Супруги
Жукова Мария Николаевна17.03.1905 г.р.
Суходольская Елизавета Михайловна20.07.1902 г.р.
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Дети
Козаков Владимир Григорьевич?.12.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1901

Отец: Козаков Александр Александрович

Мать: Козакова (Толстая) Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козакова (Ергомышева) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
?.12.1940

Сын: Козаков Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: N Ирина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1945

Жена: Жукова Мария Николаевна

Бракосочетание
?.11.1957

Жена: Суходольская Елизавета Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
17.10.1974
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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