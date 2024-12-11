Козаков Григорий Александрович
мужской, родился 01.07.1901, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 17.10.1974, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецКозаков Александр Александрович21.05.1867 г.р.
МатьКозакова (Толстая) Анна Николаевна30.01.1878 г.р.
Супруги
Жукова Мария Николаевна17.03.1905 г.р.
Суходольская Елизавета Михайловна20.07.1902 г.р.Показать еще 1
Дети
Козаков Владимир Григорьевич?.12.1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1940
Сын: Козаков Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: N Ирина Ивановна
Бракосочетание
1945
Жена: Жукова Мария Николаевна
Бракосочетание
?.11.1957
Смерть
17.10.1974