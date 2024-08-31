Батаногов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Батаногов Иван
Мать: Батаногова Арина
Тобольск (ГАТО) РС Ф.И-154, оп. 8, д.365 Ревизские сказки о крестьянах волостей: Аромашевской, Ларихинской, Тоболовской, Частоозерской, об отставных солдатах, ямщиках и посельщиках этих волостей за 18... Показать все
Смерть
Неизвестно