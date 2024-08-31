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Батаногов Виктор Иванович

Место рождения

Десятова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Батаногов Иван

Мать: Батаногова Арина

Десятова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Тобольск (ГАТО) РС Ф.И-154, оп. 8, д.365 Ревизские сказки о крестьянах волостей: Аромашевской, Ларихинской, Тоболовской, Частоозерской, об отставных солдатах, ямщиках и посельщиках этих волостей за 18... Показать все
Смерть
Неизвестно

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