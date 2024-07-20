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Сары Константин 1898

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1899

Дата смерти

196

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
192

Дочь: Сары Анна

Мать ребёнка: Кара Прасковья

Смерть
196
Рождение
12.09.1899

Отец: Сары Степан (Стефан)

Мать: Градинар (Марков) Елена

Рождение ребёнка
09.01.1921

Дочь: Сары-Кашчи Степанида Константиновна

Мать ребёнка: Кара Прасковья

Рождение ребёнка
1927

Сын: Сары Дмитрий

Мать ребёнка: Кара Прасковья

Рождение ребёнка
14.09.1929

Сын: Сары Константин

Мать ребёнка: Кара Прасковья

Рождение ребёнка
25.01.1933

Сын: Сары Иван

Мать ребёнка: Кара Прасковья

Рождение ребёнка
1935

Сын: Сары Владимир

Мать ребёнка: Кара Прасковья

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