Сары Константин 1898
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1899
Дата смерти196
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
192
Дочь: Сары Анна
Мать ребёнка: Кара Прасковья
Смерть
196
Рождение
12.09.1899
Отец: Сары Степан (Стефан)
Мать: Градинар (Марков) Елена
Рождение ребёнка
09.01.1921
Дочь: Сары-Кашчи Степанида Константиновна
Мать ребёнка: Кара Прасковья
Рождение ребёнка
1927
Сын: Сары Дмитрий
Мать ребёнка: Кара Прасковья
Рождение ребёнка
14.09.1929
Сын: Сары Константин
Мать ребёнка: Кара Прасковья
Рождение ребёнка
25.01.1933
Сын: Сары Иван
Мать ребёнка: Кара Прасковья
Рождение ребёнка
1935
Сын: Сары Владимир
Мать ребёнка: Кара Прасковья