Хансон (Дубова) Алла Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хансон (Дубова) Алла Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1947

Дата смерти

30.07.2002

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1947

Отец: Яцковский Филипп Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.03.1975

Сын: Хансон Герман Вольдемарович

Отец ребёнка: Хансон Вольдемар Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хансон Вольдемар Эдуардович

Смерть
30.07.2002
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