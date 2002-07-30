Хансон (Дубова) Алла Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1947
Дата смерти30.07.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1947
Отец: Яцковский Филипп Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.1975
Сын: Хансон Герман Вольдемарович
Отец ребёнка: Хансон Вольдемар Эдуардович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.2002