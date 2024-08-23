Петина (Соловых) Марина Корнилиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петина (Соловых) Марина Корнилиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Соловых Корнилий Григорьев

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1892

Муж: Петин Иван Васильев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.06.1895

Дочь: Петина Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Петин Иван Васильев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.12.1909 ст.

Сын: Петин Василий Иванович

Отец ребёнка: Петин Иван Васильев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
173-16-1801-194
Смерть
Неизвестно

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