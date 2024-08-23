Петина (Соловых) Марина Корнилиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Соловых Корнилий Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1892
Муж: Петин Иван Васильев
Рождение ребёнка
16.06.1895
Дочь: Петина Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Петин Иван Васильев
Рождение ребёнка
27.12.1909 ст.
Отец ребёнка: Петин Иван Васильев
173-16-1801-194
Смерть
Неизвестно