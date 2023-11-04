Яшина Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
21.07.1875 ст.
Дочь: Морушкина Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Яшин Сергей Евсеевич
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.07.1875 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Нестерова вдовая солдатка Татьяна Лукьяновна Источник: ГАЯО Метрические кн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яшин Сергей Евсеевич
Смерть
Неизвестно