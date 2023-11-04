Яшина Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1875 ст.

Дочь: Морушкина Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Яшин Сергей Евсеевич

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.07.1875 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Нестерова вдовая солдатка Татьяна Лукьяновна Источник: ГАЯО Метрические кн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшин Сергей Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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