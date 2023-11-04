Яшин Сергей Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.1875 ст.
Дочь: Морушкина Марья Сергеевна
Мать ребёнка: Яшина Анна Тимофеевна
дата крещения - 23.07.1875 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Нестерова вдовая солдатка Татьяна Лукьяновна Источник: ГАЯО Метрические кн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яшина Анна Тимофеевна
Военная служба
Неизвестно
Солдат, служащий в Переславском ...
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно