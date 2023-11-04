Яшин Сергей Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯшин Сергей Евсеевич

Яшин Сергей Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1875 ст.

Дочь: Морушкина Марья Сергеевна

Мать ребёнка: Яшина Анна Тимофеевна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.07.1875 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Нестерова вдовая солдатка Татьяна Лукьяновна Источник: ГАЯО Метрические кн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшина Анна Тимофеевна

Военная служба
Неизвестно
Солдат, служащий в Переславском ...
Место жительства
Неизвестно
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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