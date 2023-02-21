Арифулин Тимур Рашидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арифулин Тимур Рашидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1979

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.06.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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