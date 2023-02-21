Арифулин Тимур Рашидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1979
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область