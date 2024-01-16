Криплин Будзяновский Ян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криплин Будзяновский Ян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каминская (Будзяновская) Джозефа

Мать ребёнка: Будзиновска (Патковская) Джозефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будзяновский Станислав

Мать ребёнка: Будзиновска (Патковская) Джозефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискозуб (Будзяновская) Мария

Мать ребёнка: Будзиновска (Патковская) Джозефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будзяновский Антоний

Мать ребёнка: Будзиновска (Патковская) Джозефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будзяновский Игнатий

Мать ребёнка: Будзиновска (Патковская) Джозефа

Работа или профессия
Неизвестно

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