Криплин Будзяновский Ян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каминская (Будзяновская) Джозефа
Мать ребёнка: Будзиновска (Патковская) Джозефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Будзиновска (Патковская) Джозефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискозуб (Будзяновская) Мария
Мать ребёнка: Будзиновска (Патковская) Джозефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будзяновский Антоний
Мать ребёнка: Будзиновска (Патковская) Джозефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будзяновский Игнатий
Мать ребёнка: Будзиновска (Патковская) Джозефа
Работа или профессия
Неизвестно