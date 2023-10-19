Козлова (Давыдова) Софья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Давыдова) Софья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1756 г.р.

Мать

1766 г.р.

Муж

1779 г.р.

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Андрей Иванович

Мать: Давыдова Александра Павловна

Бракосочетание
26.04.1809

Муж: Kozlov Ivan Ivanovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kozlov Ivan Ivanovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kozlov Ivan Ivanovich

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