Kozlov Ivan Ivanovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kozlov Ivan Ivanovich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1779

Дата смерти

30.01.1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1809

Жена: Козлова Софья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Софья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Софья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
русский поэт, переводчик
Смерть
30.01.1840
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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