Kozlov Ivan Ivanovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1779
Дата смерти30.01.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.04.1809
Жена: Козлова Софья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Софья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Софья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
русский поэт, переводчик
Смерть
30.01.1840
Похороны
Неизвестно