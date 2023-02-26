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Морозова Екатерина Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

01.09.1915

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1871

Сын: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев

Отец ребёнка: Морозов Алексей (Авраамов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.06.1874

Сын: Морозов Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Морозов Алексей (Авраамов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1877

Сын: Морозов Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Морозов Алексей (Авраамов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1879

Дочь: Прохоренкова Мария Алексеева

Отец ребёнка: Морозов Алексей (Авраамов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1882

Дочь: Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Морозов Алексей (Авраамов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Роман Алексеев

Отец ребёнка: Морозов Алексей (Авраамов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1884

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Морозов Алексей (Авраамов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1885

Сын: Морозов Трофим Алексеев

Отец ребёнка: Морозов Алексей (Авраамов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.09.1915
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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