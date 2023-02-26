Морозова Екатерина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти01.09.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1871
Сын: Морозов Кузьма (Косьма) Алексеев
Отец ребёнка: Морозов Алексей (Авраамов)
Рождение ребёнка
26.06.1874
Отец ребёнка: Морозов Алексей (Авраамов)
Рождение ребёнка
24.01.1877
Отец ребёнка: Морозов Алексей (Авраамов)
Рождение ребёнка
02.08.1879
Дочь: Прохоренкова Мария Алексеева
Отец ребёнка: Морозов Алексей (Авраамов)
Рождение ребёнка
15.01.1882
Дочь: Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Морозов Алексей (Авраамов)
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Роман Алексеев
Отец ребёнка: Морозов Алексей (Авраамов)
Рождение ребёнка
25.02.1884
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Морозов Алексей (Авраамов)
Рождение ребёнка
14.09.1885
Отец ребёнка: Морозов Алексей (Авраамов)
Смерть
01.09.1915
Причина смерти: от натуральной