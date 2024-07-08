Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данило Семенович
Рождение ребёнка
1724
Сын: Никита Данилович
Отец ребёнка: Данило Семенович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Андрей Данилович
Отец ребёнка: Данило Семенович
Смерть
Неизвестно