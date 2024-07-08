Евдокия Андреевна 1701 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1706 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данило Семенович

Рождение ребёнка
1724

Сын: Никита Данилович

Отец ребёнка: Данило Семенович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Андрей Данилович

Отец ребёнка: Данило Семенович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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